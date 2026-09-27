Burkina Faso : une raffinerie d’or de 400 kg par jour entre en service à Ouagadougou

Le Burkina Faso doit inaugurer lundi 28 septembre 2026 sa première raffinerie d’or, Raffinor BF. L’infrastructure est annoncée avec une capacité de traitement pouvant atteindre 400 kilogrammes par jour.

Le Burkina Faso doit inaugurer lundi 28 septembre 2026 à Ouagadougou sa première raffinerie d’or, baptisée Raffinor BF. L’infrastructure est annoncée avec une capacité de traitement pouvant atteindre 400 kilogrammes d’or par jour.

Le projet, implanté à Ouaga 2000 sur un site de cinq hectares, comprend notamment un laboratoire d’analyse, une fonderie, des installations de stockage et une bijouterie. Il doit également accueillir le siège de la Société nationale des substances précieuses.

La première pierre de la raffinerie avait été posée le 23 novembre 2023 par le président Ibrahim Traoré. L’objectif affiché par les autorités est de traiter une plus grande part de la production aurifère sur le territoire national, alors qu’une part importante de l’or burkinabè était jusqu’ici raffinée à l’étranger.

Un maillon supplémentaire dans la chaîne de valeur de l’or

Le Burkina Faso figure parmi les principaux producteurs d’or d’Afrique de l’Ouest. La mise en service de Raffinor BF doit permettre au pays de renforcer localement les opérations de transformation, de contrôle et de valorisation du métal précieux.

L’inauguration prévue lundi intervient dans un contexte où les autorités burkinabè cherchent à accroître la présence de l’État dans le secteur minier et à capter davantage de valeur sur les ressources extraites dans le pays.