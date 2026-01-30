Accueil Politique Burkina Faso: dissolution des partis politiques et adoption du Plan RELANCE 2026-2030

Burkina Faso: dissolution des partis politiques et adoption du Plan RELANCE 2026-2030

Le gouvernement de transition du Burkina Faso a annoncé, ce jeudi 29 janvier 2026, la dissolution de l’ensemble des partis et formations politiques du pays, parallèlement à l’adoption d’un nouveau cadre de développement national pour la période 2026-2030.



Réunie en Conseil des ministres sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, l’autorité de transition a adopté un décret dissolvant toutes les formations politiques et un projet de loi visant à abroger les textes législatifs qui régissaient leur fonctionnement, leur financement et le statut du chef de file de l’opposition. Selon le gouvernement, cette décision s’inscrit dans une démarche de refondation de l’État après une analyse approfondie du système partisan, jugé porteur de divisions sociales et d’abus dans l’application du régime juridique.



Le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a expliqué que la multiplication des partis avait contribué à fragiliser la cohésion sociale et à complexifier l’action publique. Le décret précise que le patrimoine des partis dissous sera transféré à l’État et que les projets de loi afférents seront soumis à l’Assemblée législative de transition dans les meilleurs délais.



Cette mesure intervient dans un contexte où les activités des partis politiques étaient déjà suspendues depuis plusieurs années sous la transition militaire, à la suite du coup d’État de septembre 2022.

<span class="tie-icon-camera" aria-hidden="true"></span> Capitaine Ibrahim Traoré