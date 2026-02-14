Bundesliga J22 : Stuttgart bat Cologne et reste en course pour l’Europe

Dans l’enceinte de la MHP Arena, Stuttgart recevait Cologne pour la 22e journée du championnat allemand. Devant leurs supporteurs, les joueurs locaux se sont montrés rigoureux et efficaces, s’imposant finalement sur le score de 3-1.

Les Souabes ont imprimé le rythme très tôt, multipliant les récupérations hautes et les incursions vers la surface adverse. Cette domination a abouti dès la quinzième minute lorsque Ermedin Demirovic a trompé le gardien rival, offrant à son équipe un avantage mérité à la mi-temps (1-0).

La reprise a vu Cologne réagir et gagner en intensité, mettant la défense stuttgartoise à l’épreuve. Les efforts des visiteurs ont porté leurs fruits à la 79e minute, Ragnar Ache trouvant l’égalisation après une phase de pression soutenue.

Temps forts décisifs

La réponse des hôtes n’a pas tardé : cinq minutes après l’égalisation, Demirovic a signé son deuxième but de la rencontre (84e) et a remis son équipe devant. Dans la foulée, Deniz Undav a ajouté un troisième but, creusant l’écart et scellant le résultat en faveur des locaux.

Grâce à cette victoire 3-1, Stuttgart grimpe au 4e rang du classement avec 42 points, consolidant sa place dans la course aux places européennes. Cologne, de son côté, reste englué en 11e position avec 23 points.