Dimanche 15 février, pour la 22e journée de Bundesliga, Leipzig et Wolfsburg se sont quittés sur un score de 2-2, une rencontre marquée par des réalisations africaines. Yan Diomande et Mohamed Amoura se sont illustrés lors de cette affiche, offrant au public une seconde période bien plus animée que la première.

Après une première mi-temps plutôt fade, le spectacle est monté d’un cran après la pause. Mohamed Amoura, titularisé par Wolfsburg, a ouvert le score à la 52e minute grâce à une passe d’Adam Daghim. Vingt-deux minutes plus tard, Yan Diomande a ramené son équipe à hauteur des visiteurs suite à un centre de Brajan Gruda. Mattias Svanberg a repris l’avantage pour Wolfsburg à la 78e, mais Gruda, déjà impliqué dans l’action du but égalisateur, a finalement permis aux deux clubs de partager les points en trouvant la lucarne à la 89e.

Le Fennec a quitté la pelouse à la 83e minute après une performance convaincante. Il signe là son premier but depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations et inscrit son huitième but de la saison en vingt apparitions, un retour en force après avoir été mis à l’écart du groupe pour des motifs disciplinaires.

Impact et constance des buteurs africains

Pour sa part, Yan Diomande a disputé l’intégralité du match et confirme son rôle indispensable dans le dispositif de Leipzig. L’attaquant ivoirien en est également à huit réalisations cette saison, ce qui souligne sa régularité dans la rotation offensive du club. Ce duel a mis en lumière l’importance des joueurs africains au sein du championnat allemand, capables à la fois de débloquer des situations et de peser sur le résultat final jusqu’aux coups de sifflet.