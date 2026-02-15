Bundesliga J22 : Leipzig et Wolfsbourg font match nul

La 22e journée de Bundesliga s’est poursuivie dimanche avec un ultime duel au Red Bull Arena opposant Leipzig à Wolfsbourg. Devant leurs supporters, les hommes du club de la Saxe n’ont pas réussi à ramener les trois points et se sont contentés d’un nul inscrit au terme d’une rencontre riche en rebondissements (2-2).

Pendant une large partie du match, Leipzig a éprouvé des difficultés à transformer sa domination territoriale en occasions décisives. Wolfsbourg, bien en place et patient dans ses replis, a su museler les velléités offensives des locaux, si bien que les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

La seconde période a offert plus d’intensité. À la 52e minute, Mohamed Amoura a ouvert le score et a fait trembler l’enceinte. Plus tard, une relance approximative du gardien adverse a profité à Brajan Gruda, dont la passe a permis à Yan Diomandé d’égaliser (70e). Mattias Svanberg a ensuite redonné l’avantage à son camp huit minutes après, mais Gruda a de nouveau frappé en fin de partie, enroulant le ballon dans la lucarne à la 88e pour établir le score final.

Situation au classement

Au terme de cette rencontre, Leipzig occupe la cinquième place avec 40 points tandis que Wolfsbourg reste en difficulté, pointant au 15e rang avec 20 unités.