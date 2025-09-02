Budget 2026 de l’Assemblée nationale : un montant en hausse de 12,85 % adopté

Les députés de la 9ᵉ législature ont adopté, lundi 1ᵉʳ septembre 2025, le budget de l’Assemblée nationale du Bénin pour la gestion 2026.

Réunis en séance plénière au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, ils ont validé à l’unanimité un budget arrêté à 33.085.700.909 F CFA, contre 29.318.497.486 F CFA en 2025, soit une progression de 12,85 %.

Les raisons de la hausse

Selon le président de l’institution, Louis Gbèhounou Vlavonou, cette augmentation s’explique essentiellement par les charges liées à l’installation de la nouvelle législature en 2026 et par le remboursement du prêt contracté pour la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale.

Avant le vote, le président Vlavonou a présenté à ses collègues le point d’exécution du budget 2025, arrêté au 15 août 2025. Les dépenses engagées s’élèvent à un peu plus de 14 milliards de F CFA, soit 44 % du budget remanié.

Les préoccupations des députés

Au cours des débats, plusieurs élus ont formulé des préoccupations, notamment :

la réévaluation des frais de mission à l’étranger ;

la dotation des groupes d’amitié interparlementaires ;

l’augmentation des frais de carburant et d’amortissement des véhicules de fonction.

Les parlementaires ont par ailleurs salué le travail de la Questure, dirigée par Labiou Amadou Djibril et Chantal Ayi, pour la qualité et la lisibilité des documents budgétaires présentés, ainsi que l’appui technique de la direction de la Questure.

Révision du règlement intérieur

En dehors du budget, la plénière a également adopté, à l’unanimité, la mise en conformité de l’article 133 du règlement intérieur, conformément à la décision DCC 25-256 de la Cour constitutionnelle.

Le nouvel article précise désormais la composition élargie du cabinet du président de l’Assemblée nationale, incluant notamment des cellules spécialisées (audit interne, juridique, communication), plusieurs conseillers et assistants, ainsi qu’un aide de camp et son adjoint.

Clôture des travaux

En clôturant cette deuxième session extraordinaire de l’année 2025, le président Louis Vlavonou a félicité l’ensemble des acteurs pour la qualité des travaux ayant abouti à l’adoption du budget 2026 et à la révision réglementaire.