Bruno Salomone : une pluie d’hommages après son décès à 55 ans

La mort de Bruno Salomone, annoncée dimanche 15 mars 2026, a provoqué une vive émotion dans le monde du spectacle français. L’acteur et humoriste s’est éteint à 55 ans «après s’être battu contre une longue maladie», a déclaré son agent Laurent Grégoire à l’AFP : «C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone. Il s’est éteint ce dimanche 15 mars après s’être battu contre une longue maladie.» Salomone était notamment connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2.

Figure appréciée du public pour sa présence à la télévision et sur les planches, Bruno Salomone s’était fait connaître dès les débuts de sa carrière au sein de la troupe Nous C Nous, évoquée comme une bande de copains déjantés dans le paysage comique français. Il avait aussi fréquenté les cafés-théâtres et participé aux émissions animées par Patrick Sébastien, aux côtés de camarades comme Jean Dujardin.

À l’annonce de son décès, amis, collègues et personnalités du spectacle se sont succédé pour lui rendre hommage sur les réseaux sociaux et dans la presse. Les messages relayés par les médias font apparaître une grande diversité de témoignages, depuis les souvenirs de jeunesse partagés sur scène jusqu’aux marques d’affection plus personnelles.

«Le plus doué d’entre nous», hommages et réactions

Parmi les réactions, Stéphane Guillon a livré un hommage empreint de souvenirs partagés : «Il y a des disparitions qui font réellement de la peine. Une peine à la hauteur de la gentillesse et du talent de Bruno Salomone. ‘Il est le plus doué d’entre nous’ disait de lui récemment Jean Dujardin dans une interview. Et comme c’était vrai. Imitateur, comédien, auteur et merveilleux camarade.» Guillon a rappelé leurs années communes en cafés‑théâtres et scènes ouvertes, évoquant le sens de l’auto‑dérision de Salomone «même quand la vie devient particulièrement cruelle».

Jean‑Luc Reichmann a publié un message sobre et ému : «Mauvaise nouvelle… J’apprends avec une immense tristesse la disparition, à 55 ans, de Bruno Salomone avec qui nous avons partagé tant de fous rires à la grande époque des Nous C Nous. Une grande pensée à tous tes proches mon Bruno. Repose en paix.»

Michèle Bernier, figure du théâtre et de la télévision, a résumé son émotion en trois mots : «Mais quelle tristesse…» Bernard Montiel, lui, a exprimé sa stupeur : «Quelle tristesse ! Je suis sous le choc ! Tellement un bonheur de le rencontrer à chaque fois ! RIP.»

Plusieurs artistes ont publié des messages brefs et marqués par la peine. Vincent Desagnat a écrit «tellement triste», tandis que Liane Foly a adressé un hommage long et lyrique : «Cher Bruno, que ton voyage soit doux comme tu l’étais. Talentueux, généreux, discret, créatif, entier, humble, juste quelqu’un de bien. Quel privilège de t’avoir connu, frère de cœur et de misophonie. Dans l’infinie tristesse de ton départ, ta lumière jaillit. Repose en paix, l’artiste.»

Patrick Puydebat a également rappelé leur complicité : «Que de souvenirs à Monaco avec toi… RIP.»