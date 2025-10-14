Bruno Retailleau, ex-ministre de l’Intérieur aux médias: «Rétablir l’ordre» face à une «France désarmée»

En Brève

Bruno Retailleau a insisté lundi 13 octobre, en quittant le ministère de l’Intérieur, sur la « nécessité de rétablir l’ordre », estimant avec inquiétude que « la France s’est désarmée » depuis « des décennies », rapporte l’AFP. Contrairement aux consignes du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui avait demandé d’écarter la presse et les invités lors des passations de pouvoir, M. Retailleau a choisi de faire ses adieux à la Place Beauvau en présence des médias et a déclaré en préambule : « Je n’allais pas partir comme un voleur ! »

