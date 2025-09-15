PAR PAYS
Brésil: le légendaire musicien Hermeto Pascoal s’est éteint à 89 ans

Célébrité
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
La légende du jazz brésilien Hermeto Pascoal
. .

Figure tutélaire du jazz brésilien surnommé « O Bruxo » – le « Sorcier » –, Hermeto Pascoal est décédé à 89 ans, a annoncé sa famille samedi.

La légende du jazz brésilien Hermeto Pascoal est décédée à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille samedi. Reconnaissable à sa longue barbe et à sa chevelure blanche, Pascoal avait hérité du surnom de « Sorcier » pour sa capacité unique à créer de la musique à partir d’une multitude d’instruments mais aussi d’objets du quotidien.

Dans un communiqué publié sur Instagram, ses proches ont indiqué qu’il s’était éteint « dans la sérénité et l’amour », entouré de sa famille et de ses compagnons de scène. Ils ont précisé qu’au moment de son décès, son groupe se produisait en concert, « exactement comme il l’aurait souhaité : en faisant du son et de la musique ».

Né dans l’État d’Alagoas, au nord-est du Brésil, Pascoal s’est imposé à l’international grâce à ses collaborations avec Miles Davis et de nombreux musiciens de renom. Le maître du jazz américain avait d’ailleurs enregistré certaines de ses compositions, contribuant à asseoir sa réputation de novateur incontournable sur la scène mondiale.

Virtuose multi-instrumentiste, Hermeto Pascoal était également reconnu pour son incroyable talent d’improvisation. Parmi les nombreux hommages, le chanteur Caetano Veloso a salué sur Instagram « l’un des moments les plus marquants de l’histoire de la musique au Brésil ».

