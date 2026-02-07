Brentford bat Newcastle à St James’ Park en Premier League

La 25e journée de Premier League s’est conclue samedi soir à St James’ Park par une rencontre riche en intensité, où Brentford est reparti victorieux face à Newcastle sur le score de 3-2. Ce succès confirme l’excellente forme des Bees dans la course aux places européennes.

Les locaux ont d’abord pris l’avantage peu avant la demi-heure de jeu : sur corner, Bruno Guimarães trouve la tête de Sven Botman (24e), dont la reprise puissante trompe Nick Pope et permet à Newcastle d’ouvrir le score.

Brentford réagit avant la pause. Keane Lewis-Potter sème le danger sur son côté et adresse un centre parfait pour Vitaly Janelt, qui place une tête imparable (37e). Dans le temps additionnel de la première période, les visiteurs obtiennent un penalty transformé par Igor Thiago (45+2e), les plaçant devant au tableau d’affichage au retour aux vestiaires.

Temps forts de la seconde période

Après la reprise, Newcastle met la pression et obtient à son tour un penalty que Bruno Guimarães convertit (79e) pour rétablir l’équilibre. Mais la réponse de Brentford intervient rapidement : Mathias Jensen lance une passe profonde qui casse la ligne défensive, Dango Ouattara contrôle et conclut au ras du poteau (85e), offrant aux siens la victoire.

Ce succès permet à Brentford de gagner des places au classement et de s’installer en 7e position, tandis que Newcastle reste bloqué autour de la 12e place.