Bouygues Telecom, Free et Orange déposent une offre conjointe pour racheter SFR

En Brève

Bouygues Telecom, Iliad (maison mère de l’opérateur Free) et Orange ont déposé mardi une offre non contraignante en vue de l’acquisition « de la plupart des actifs de l’opérateur SFR », qu’ils se partageraient, ont annoncé les trois groupes dans un communiqué commun. Valorisant ces actifs à 17 milliards d’euros, cette opération, si elle aboutit, entraînerait une reconfiguration inédite du marché des télécoms français depuis l’arrivée de Free en 2012.

