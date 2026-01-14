Bourse Japon 2026 : appel à candidatures pour les enseignants béninois
L’Ambassade du Japon au Bénin a lancé l’appel à candidatures pour la bourse du Gouvernement japonais destinée aux enseignants béninois pour l’année 2026. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 2 février 2026.
L’Ambassade du Japon en République du Bénin a annoncé l’ouverture officielle des candidatures à la bourse d’études du Gouvernement du Japon, option Teacher Training Students, au titre de l’année 2026. Cette bourse vise à offrir aux enseignants béninois une opportunité de formation et de perfectionnement pédagogique au Japon.
La procédure de candidature se fait en une seule étape. Les dossiers doivent être déposés physiquement à l’Ambassade du Japon au Bénin, située dans la zone résidentielle de Cotonou à Djomehountin, 12ᵉ arrondissement. La date limite de dépôt est fixée au lundi 2 février 2026 à 15 heures précises. Les candidatures sont reçues du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sauf les jours de fermeture de l’Ambassade.
Pour être éligibles, les candidats doivent s’engager à retourner au Bénin au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de bourse et à reprendre leur fonction d’enseignant. Ils devront également mettre en pratique, dans l’enseignement scolaire, les connaissances et résultats de recherche acquis au Japon. Le non-respect de ces engagements peut entraîner le remboursement intégral de la bourse.
L’Ambassade du Japon invite les candidats à lire attentivement les règlements relatifs à la sélection avant toute soumission. Toutes les informations détaillées, ainsi que les réponses aux préoccupations éventuelles, sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : https://www.bj.emb-japan.go.jp/itpr_ja/candidature_teacher_training_students_benin.html
Elle précise enfin qu’aucun renseignement complémentaire ne sera communiqué par appel téléphonique.
