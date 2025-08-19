Borgou: plus de 570 kg de faux médicaments interceptés à Tchikandou

Dans la nuit du 12 au 13 août 2025, aux environs de 4 heures du matin, une équipe du commissariat frontalier de Tchikandou, dans le département du Borgou, a mis en échec une importante opération de contrebande.

Un convoi de six motocyclettes lourdement chargées de marchandises prohibées, dont une quantité considérable de faux médicaments, a été intercepté. Informée, la Police républicaine a rapporté les faits sur ses plateformes digitales.

Face au dispositif des forces de l’ordre, les conducteurs ont abandonné leurs engins et pris la fuite. L’inventaire réalisé sur place a permis de découvrir une cargaison variée comprenant notamment : 176,5 kg de produits vétérinaires non autorisés ; 400,9 kg de produits pharmaceutiques contrefaits ; 40 solutions injectables ; des cartons de Diclofénac, Analgin et autres médicaments contrefaits ; des produits cosmétiques et issus de la pharmacopée traditionnelle ; des vêtements, accessoires de mode, fournitures scolaires et articles de première nécessité ; du matériel électronique tel que lampes torches, lecteurs Bluetooth, panneaux solaires…

Conformément aux instructions du Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou, la cargaison ainsi que les motocyclettes ont été placées sous scellés.

Une enquête est ouverte afin d’identifier les propriétaires et de démanteler les réseaux de contrebande impliqués dans cette opération.