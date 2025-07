Boni Yayi – Adrien Houngbédji: simples échanges ou prémices d’un pacte politique ?

- Publicité-

Depuis le début de l’année 2025, les rencontres entre Boni Yayi et Adrien Houngbédji, deux figures majeures de la classe politique béninoise, intriguent observateurs et analystes.

Si la première a été qualifiée de « visite de courtoisie », les suivantes, répétées et de plus en plus rapprochées, semblent obéir à une autre logique. Dans un contexte de pré-campagne et à moins d’un an de la présidentielle de 2026, ces échanges alimentent une question centrale: s’agit-il de simples retrouvailles d’anciens adversaires ou de la préparation d’une alliance électorale inédite ?

Le poids du passé et les réalignements de demain

Longtemps opposés notamment lors de la présidentielle de 2011, Adrien Houngbédji et Boni Yayi ont connu des trajectoires politiques parallèles, marquées par des rivalités, puis par des choix d’alliances contrastés. Si Houngbédji a rallié Patrice Talon en 2016, devenant une figure tutélaire de la mouvance présidentielle, Boni Yayi est resté un pilier de l’opposition, désormais à la tête du parti Les Démocrates.

Or, les critiques de plus en plus franches formulées par Houngbédji à l’encontre du pouvoir actuel, ajoutées à la crise qui secoue l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), nourrissent l’idée d’un glissement progressif du leader PRD vers une posture plus indépendante, voire de rapprochement avec Les Démocrates. D’autant que dans la ville de Porto-Novo, bastion historique du PRD, les frustrations grandissent au sein d’une base militante qui se sent trahie par la fusion UP–PRD, jugée précipitée et déséquilibrée.

Une alliance PRD–Les Démocrates ? Pas si simple…

Mais juridiquement, une telle hypothèse se heurte à plusieurs obstacles de taille. Selon la position officielle du gouvernement, la fusion entre l’Union Progressiste et le PRD a été non seulement actée mais validée par la Cour constitutionnelle. Ce qui signifie, sur le plan légal, que le PRD n’existe plus en tant qu’entité politique autonome.

Dans ces conditions, le PRD ne saurait engager un quelconque accord politique avec un autre parti, en l’occurrence Les Démocrates, comme cela est suggéré dans certains milieux. Mieux, la nouvelle charte des partis politiques, adoptée dans le cadre des réformes du système partisan, n’autorise pas les « alliances politiques » en tant que telles. Ce sont désormais des mécanismes d’absorption ou de disparition qui s’appliquent, impliquant la fin de l’existence légale d’un des partis ou d’un accord politique de gouvernance. Mais dans le cas d’espace, l’existence légale du PRD est sujet à débat. Le parti de Me Adrien Houngbédji, à moins qu’il gagne un combat juridique, n’a point beaucoup de marge de manœuvre, il est désormais prisonnier de son rapprochement avec l’UP.

Ainsi, si certains militants ou cadres nostalgiques du PRD se revendiquent encore de cette formation, ils n’ont plus, en droit, de base partisane distincte de l’UPR.

Une recomposition politique à géométrie variable

Face à cette réalité, toute tentative d’accord ou de rapprochement ne pourrait être portée que par des personnalités politiques individuelles, et non au nom du PRD en tant que structure. Cela rend d’autant plus sensible l’interprétation des rencontres entre Boni Yayi et Adrien Houngbédji. Sont-elles le prélude à une reconversion personnelle de Houngbédji dans l’opposition ? Ou simplement un jeu d’influence pour repositionner sa base à l’intérieur même de la mouvance présidentielle ?

La réponse reste à venir. Mais ces rendez-vous répétés signalent clairement une recomposition en cours, en coulisse, dans un paysage politique où la frontière entre alliances et affrontements reste mouvante.

2026 en ligne de mire

Avec la fin annoncée du mandat du président Patrice Talon, les grandes manœuvres s’intensifient. Derrière les sourires de façade et les silences calculés, la classe politique béninoise se redessine, entre fidélités réajustées et ambitions relancées.

Et si les rencontres Yayi–Houngbédji n’annonçaient pas un front commun… elles pourraient bien dessiner les nouvelles lignes de fracture d’un Bénin politique en pleine mutation.