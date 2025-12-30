Bohicon: la police empêche le déversement de plus 25 millions de faux billets dans le circuit économique

À Agongointo, dans la commune de Bohicon, la police a démantelé dimanche 28 décembre 2025, une tentative d’écoulement massif de fausse monnaie.

Deux individus ont été interpellés et une somme colossale de 25 420 000 francs CFA en faux billets a été saisie, principalement en coupures de 10 000 francs.

L’affaire débute par l’exploitation d’un renseignement jugé fiable. Selon les informations recueillies, un homme résidant à Porto-Novo cherchait activement un acquéreur pour un important lot de faux billets.

Les éléments du commissariat d’arrondissement d’Agongointo montent alors une opération d’infiltration. Un policier se fait passer pour un acheteur potentiel, établit le contact et parvient à fixer un rendez-vous pour la transaction.

Le lieu choisi est l’auberge « Le Perchoir », située au quartier Zougoudo. Les deux suspects s’y présentent à moto, de marque Dayang, avec la marchandise. Dès l’instant où les faux billets sont exhibés, les forces de l’ordre, conduites par le chef d’unité, interviennent et procèdent à leur interpellation, sans incident.

La fouille qui a suivi révèle l’ampleur du trafic. Dans une sacoche, les policiers découvrent 25 lots d’un million de francs CFA chacun, constitués exclusivement de billets de 10 000 francs, auxquels s’ajoutent 42 billets supplémentaires de la même coupure.

L’inventaire réalisé au commissariat, en présence des suspects, confirme le montant total de la saisie : 25 420 000 francs CFA de fausse monnaie, prête à être injectée dans le circuit économique.

Les deux individus ont été placés en garde à vue au commissariat d’Agongointo. Ils devront répondre devant la justice des faits de fabrication, de détention et de tentative de mise en circulation de billets contrefaits.