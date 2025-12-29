Accueil En Brève Birmanie: le parti pro-militaire se proclame vainqueur de la première phase des législatives

Le principal parti pro-militaire en Birmanie a revendiqué lundi 29 novembre une « victoire écrasante » après la première phase des élections législatives organisées par la junte, a déclaré à l’AFP un de ses responsables. Selon ce cadre anonyme du Parti de l’union, de la solidarité et du développement, le mouvement a remporté 82 des 102 sièges de la Chambre basse dans les circonscriptions où le dépouillement est achevé. La commission électorale birmane n’a pas encore publié les résultats officiels de cette première phase, qui ne concernait qu’une partie des circonscriptions ; deux autres phases sont prévues les 11 et 25 janvier.