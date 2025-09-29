Benyamin Netanyahu s’excuse auprès du Premier ministre du Qatar pour l’attaque lors d’un appel depuis la Maison-Blanche

En Brève

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a présenté ses excuses, lundi 29 septembre, au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes visant le Hamas sur le territoire qatarien, lors d’un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l’AFP un diplomate. Ce dernier, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a précisé que M. Netanyahu avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et pour la mort, lors des frappes de septembre, d’un garde de sécurité qatari.