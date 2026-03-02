Accueil Société Bénin – Vol d’énergie électrique: 5 ans de prison requis contre un propriétaire et deux agents de la SBEE

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis, lundi 2 mars 2026, des peines d’emprisonnement contre plusieurs personnes poursuivies pour vol d’énergie électrique, dont un propriétaire et deux agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), a rapporté Banouto.



Selon les éléments présentés à l’audience, ces prévenus sont accusés d’avoir participé à des manipulations illégales de compteurs et d’avoir ainsi privé la SBEE de recettes substantielles, au préjudice de l’entreprise d’État.



Le ministère public, représenté à la barre, a demandé à la juridiction spéciale de prononcer une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre du propriétaire, ainsi que des sanctions similaires pour les deux agents mis en cause pour leur rôle présumé dans ces infractions.

