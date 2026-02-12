Bénin

Bénin : voici le planning d’installation des conseils communaux à travers les 12 départements

À la suite des élections communales du 11 janvier 2026, les préfets ont publié le chronogramme d’installation des conseils communaux dans tout le pays. Cette étape permettra aux nouveaux élus de prendre officiellement leurs fonctions et de mettre en place la gouvernance locale dans les communes.

Après la proclamation des résultats des élections communales par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), le Bénin entre dans la phase d’installation des conseils communaux. Les préfets ont rendu public le calendrier officiel couvrant les 12 départements du pays.

Les cérémonies d’installation se dérouleront principalement entre le vendredi 13 et le dimanche 15 février 2026. Elles concernent l’ensemble des communes, de Dassa-Zoumé et Bante dans les Collines à Cotonou dans le Littoral, en passant par Natitingou dans l’Atacora, Porto-Novo dans l’Ouémé ou encore Grand Popo dans le Mono.

Chaque commune dispose d’un jour et d’une heure précis pour accueillir ses conseillers élus. Cette étape marque le démarrage effectif des mandats et ouvre la voie à l’élection des maires et de leurs adjoints dans chaque commune.

Avec cette organisation, le Bénin s’assure d’une transition harmonieuse vers les nouveaux conseils communaux, essentiels pour le développement local et la gestion des affaires municipales.

𝗔𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗨𝗫 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦

  • 𝙑𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚𝙙𝙞 13/02/2026
    14 H : DASSA-ZOUME
    16 H : BANTE
    17 H 30 MN : SAVALOU
  • 𝙎𝙖𝙢𝙚𝙙𝙞 14/02/2026
    10 H : OUESSE
    14 H : SAVE
    16 H : GLAZOUE

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝘁𝗮𝗰𝗼𝗥𝗔

  • 𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 13 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 2026
    14 h : Commune de Natitingou
    16 h : Commune de Toucountouna
  • Samedi 14 février 2026
    09 h : Commune de Kérou
    12 h : Commune de Péhunco
    15 h : Commune de Kouandé
  • 𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 15 février 2026
    09 h : Commune de Tanguiéta
    11 h 30 min : Commune de Matéri
    14 h : Commune de Cobly
    17 h 30 min : Commune de Boukoumbé

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝘂 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂 𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗭𝗼𝘂

  • Vendredi 13 février 2026 : 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂
    Ifangni 13 heures
    Sakété 14 heures 
    Adja-Ouèrè 15 heures 
    Pobè 16 heures 
    Kétou 17 heures
  • Samedi 14 février 2026 : 𝗭𝗼𝘂
    08 H 30 : OUINHI
    09 H 30 : ZAGNANADO
    10 H 30 : COVE
    11 H 30 : ZA-KPOTA
    12 H 30 : BOHICON
    13 H 30 : ZOGBODOMEY
    14 H 30 : DJIDJA
  • Dimanche 15 février 2026 : 𝗭𝗼𝘂
    08 H 30 : ABOMEY
    09 H 30 : AGBAGNIZOUN

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗟𝗜𝗕𝗢𝗥𝗜 (1𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲)

  • Vendredi 13 février 2026
    14h : Malanville
    17h : Kandi
  • Samedi 14 février 2026
    9h : Ségbana 
    15h : Banikoara

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗼

  • Vendredi 13 février 2026
    Grand Popo à 14h00
    Come à 15h00
    Bopa à 16h00
    Houeyogbe à 17h00 
    Athieme à 18h00
  • Samedi 14 février 2026
    Lokossa à 09h00

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗕𝗢𝗥𝗚𝗢𝗨

  • Vendredi 13 février 2026
    Sinendé à 14h
    Bembèrèkè à 16h
  • Samedi 14 février 2026
    Kalalé à 9h
    Nikki à 13h
    Pèrèrè à 16h
  • Dimanche 15 février 2026
    N’Dali à 9h
    Parakou à 13h
    Tchaourou à 16h

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗢𝗨𝗘́𝗠𝗘́

  • Vendredi 13 février 2026
    Adjarra : 14h00
    Avrankou : 16h00
  • Samedi 14 février 2026
    Bonou : 10h00
    Adjohoun : 12h00
    Aguégués : 14h00
    Sèmè-Podji : 16h00
  • Dimanche 15 février 2026
    Akpro-Missérété : 10h00
    Dangbo : 12h00
    Porto-Novo : 14h00

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 – 𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲

  • Vendredi 13 février 2026
    16 heures : Zé
    18 heures : Sô-Ava
    19 heures : Abomey-Calavi
  • Samedi 14 février 2026
    08 heures : Toffo
    10 heures : Allada
    12 heures : Tori-Bossito
    14 heures : Kpomassè
    16 heures : Ouidah

𝗔𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗨𝗫 𝗱𝘂 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹

  • Vendredi 13/02/2026
    14 H : Cotonou
