Bénin: une visite inopinée de Djibril Mama Cissé aux FDS à Kalalé

Le jeudi 1er janvier 2026, jour de la célébration du Nouvel An, le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, a effectué une visite inopinée aux Forces de Défense et de Sécurité déployées sur la base opérationnelle avancée de Kalalé.

Il était accompagné du commandant du 2ᵉ Bataillon interarmes de Parakou. Cette descente de terrain s’inscrit dans une démarche de proximité et de reconnaissance de la République envers ces hommes en uniforme qui, dans un contexte sécuritaire exigeant, assurent jour et nuit la protection du territoire et la quiétude des populations.

Sur place, l’autorité préfectorale a salué le courage, l’abnégation et le sens élevé du devoir républicain des éléments engagés. En signe de solidarité et d’encouragement, des vivres ont été remis à la troupe.

Les échanges, marqués par une atmosphère de fraternité, ont permis de réaffirmer l’engagement constant de l’État aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité et de renforcer la confiance des hommes, repartis galvanisés et déterminés à poursuivre leur mission avec loyauté et professionnalisme.

Djibril Mama Cissé a également lancé un appel aux populations du Borgou à une collaboration franche, responsable et permanente avec les Forces de Défense et de Sécurité, soulignant que cette synergie demeure une condition essentielle pour relever durablement le défi de la sécurisation du département et, au-delà, de l’ensemble du territoire national.