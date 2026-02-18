Bénin

Bénin : une nomination à la Présidence de la République

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le chef de l’Etat, Patrice Talon a procédé à une nomination à la Présidence de la République.

Le gouvernement béninois s’est réuni ce mercredi 18 février 2026 en Conseil des ministres. À l’issue de la séance, le chef de l’exécutif a procédé à une seule nomination à la Présidence de la République.

Madame Aimée Justine Azon Aboudou est nommée Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Son poste consiste notamment à coordonner les activités du cabinet, assurer le suivi des dossiers et servir d’interface entre la Vice-présidente et les différentes structures administratives.

