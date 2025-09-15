Bénin: une fillette de 8 ans décède accidentellement en jouant avec une arme à feu

Un drame familial a endeuillé le village d’Ehouzou, dans la commune de Klouékanmè, le vendredi 12 septembre, lorsqu’une fillette de 8 ans a perdu la vie après un incident impliquant une arme artisanale.

La victime jouait avec un ami en présence de son grand-père lorsqu’elle a tenté de frapper un gecko avec l’arme, déclenchant malgré elle la décharge mortelle.

Selon les témoignages rapportés par Le Potentiel, l’arme appartenait au grand-père et avait été laissée à portée de mains. La balle l’a atteinte en pleine poitrine, causant un décès instantané.

Immédiatement après l’accident, le grand-père s’est enfui. Alertées, les autorités locales et les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et pour retrouver le propriétaire de l’arme.