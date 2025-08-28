Bénin: une deuxième vague de sinistrés de la berge Est de Cotonou dédommagés

Le gouvernement béninois poursuit son programme de relogement et de réaménagement de la berge Est de la lagune de Cotonou. Ce mercredi, une deuxième vague de sinistrés a reçu des chèques de dédommagement dans les locaux du 3ᵉ arrondissement de Cotonou, dans le cadre d’une opération de libération et de valorisation de cette zone.

Les bénéficiaires, visiblement soulagés, ont exprimé leur gratitude pour cette assistance visant à compenser la perte de leurs installations, consécutive à la décision prise en Conseil des ministres le 30 juillet 2025 d’indemniser les occupants en vue de libérer le domaine public.

Pour Ghislain Hounnou, Directeur général du développement urbain, cette initiative répond à des impératifs d’assainissement et de sécurité, rappelant que la berge lagunaire est un domaine public inaliénable.

Présent à la cérémonie, Alain Orounla, Préfet du Littoral, a salué la réaction exemplaire des populations, qui ont spontanément commencé à libérer les lieux suite aux campagnes de sensibilisation menées par les autorités. Il les a encouragées à faire bon usage de cet accompagnement.

Le montant des chèques varie selon la nature des installations : il s’élève à 200 000 FCFA pour les constructions précaires (bidonvilles) et jusqu’à 3 millions FCFA pour des bâtiments en dur, témoignant de l’effort financier considérable engagé par l’État.

Selon Moussa-Fils Djibril, Directeur général adjoint de l’ANDF, cette distribution fait suite à un recensement précis ayant identifié 538 occupants de la berge. Les dossiers sont toujours en cours de traitement pour permettre à toutes les personnes concernées d’être indemnisées.

Au-delà de la remise de chèques, ce projet vise à assainir et réaménager la berge, pour la rendre propre, sécurisée et en perspective, propice au développement touristique. Cette nouvelle étape représente un signe fort de transformation urbaine, alliant protection du domaine public et accompagnement social.