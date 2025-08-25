PAR PAYS
Bénin: une attaque armée déjouée à un poste de douane près de Malanville

Par Edouard Djogbénou
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest@PSI
Le poste de douane de Gada, situé à environ 5 kilomètres à l’est de Malanville, a été la cible d’une attaque armée dans la nuit du vendredi 22 août 2025.

Selon des sources sécuritaires, des individus armés ont tenté de surprendre le dispositif militaire déployé sur les lieux vers 23 heures. Alertés, les soldats du 7ᵉ Bataillon Interarmées ont rapidement riposté.

L’échange de tirs a conduit à la neutralisation d’un assaillant et à la blessure de plusieurs autres. Un arsenal de guerre a également été saisi au cours de l’opération. Aucune perte n’a été enregistrée du côté des forces armées béninoises.

Les assaillants restants ont pris la fuite. Une opération de ratissage a été immédiatement engagée pour les retrouver et sécuriser davantage la zone frontalière.

