Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Des écoliers en situation de cours
Ecole au Bénin: Ph; EDUCMag
Afin de combler le déficit d’enseignants pour la rentrée 2025-2026, le gouvernement béninois a annoncé l’organisation d’un test de sélection des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME). Cette décision, prise en Conseil des ministres du 3 septembre 2025, vise à renforcer la qualité de l’enseignement dans les écoles primaires.

Le système éducatif béninois fait face à un besoin urgent de 2.319 enseignants supplémentaires qui doivent être déployés pour maintenir la norme d’un enseignant par classe. Constatant que la base actuelle d’AME ne dispose plus d’un vivier suffisant, le gouvernement a décidé de lancer un nouveau test de recrutement.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 3 septembre 2025, les candidats devront être titulaires du Certificat d’aptitude pédagogique (CAP), du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique option enseignement primaire (CEAP-EP) ou du baccalauréat.

Ces critères permettront d’assurer que les futurs enseignants disposent du minimum requis pour encadrer efficacement les apprenants.

Garantir la continuité et la qualité de l’éducation

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a insisté sur l’importance de cette mesure pour le bon déroulement des activités académiques. En effet, la présence d’un enseignant par classe reste un pilier fondamental pour offrir aux enfants béninois une éducation de qualité.

Le test de sélection constitue donc une étape clé dans la stratégie du gouvernement pour renforcer le dispositif des AME. Ce dispositif, instauré depuis plusieurs années, a permis de pallier la pénurie chronique d’enseignants dans les écoles publiques, tout en maintenant un cadre académique fonctionnel.

