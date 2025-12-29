Bénin: un réseau de fabrication de boissons alcoolisées frelatées démantelé par la police à Pahou

La police républicaine a annoncé, vendredi 27 décembre 2025, le démantèlement d’un réseau de fabrication et de commercialisation de boissons alcoolisées frelatées dans la commune de Pahou, au sud du Bénin.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’opération fait suite à des informations selon lesquelles des produits dangereux pour la santé circulaient sur le marché local. Au terme de l’enquête, les forces de l’ordre ont interpellé plusieurs personnes impliquées dans ce trafic illicite.

Lors des perquisitions effectuées dans des ateliers clandestins de fabrication, les policiers ont saisi des contenants de boissons artisanales, des matières premières suspectes, ainsi que du matériel de production non conforme aux normes sanitaires.

Des échantillons prélevés seront soumis à des analyses pour déterminer leur composition et établir leur dangerosité.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Ils seront présentés aux autorités judiciaires compétentes à l’issue de la procédure de police. Les faits qui leur sont reprochés sont susceptibles d’être qualifiés d’atteinte à la santé publique, en raison des risques encourus par les consommateurs de ces produits.

La police républicaine a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les produits dangereux et contrefaits, qui représentent une menace pour la sécurité et la santé des populations.

Les autorités ont appelé les commerçants et les consommateurs à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte liée à la fabrication ou à la vente de produits alimentaires ou de boissons non conformes aux normes en vigueur.

Cette action à Pahou illustre la volonté des forces de l’ordre de renforcer les contrôles en ces périodes de fête afin de protéger la santé publique et de faire respecter les textes qui régissent l’hygiène et la sécurité des denrées mises sur le marché.