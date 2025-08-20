Bénin: un réseau de cybercriminalité démantelé à Ouèdo

Le commissariat de l’arrondissement de Ouèdo a porté un coup dur à la cybercriminalité le mardi 19 août 2024. Grâce à une opération, deux individus soupçonnés d’escroqueries en ligne ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils seront transférés au Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) pour approfondissement des enquêtes.

Selon la police républicaine, les mis en cause s’adonnaient activement à des activités frauduleuses sur Internet, exploitant diverses failles numériques pour escroquer leurs victimes.

La perquisition effectuée au domicile du premier suspect a permis de découvrir un impressionnant arsenal destiné aux activités illégales: 527 cartes SIM MTN, 67 plaquettes de cartes SIM, 3 téléphones Android, 5 téléphones à touches, 1 appareil d’enregistrement de cartes SIM MTN, 1 carte Visa, 1 carte d’identité.

En revanche, la fouille opérée au domicile du second suspect n’a rien révélé. Mais face aux preuves accablantes, il a fini par reconnaître sa participation, tout comme son complice.

La police précise que le transfert des deux individus au CNIN vise à « remonter la chaîne de ce réseau criminel et identifier d’éventuels autres complices ».