Bénin: un puisatier décède dans un accident sur un chantier à Bohicon

Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Un drame est survenu dans l’après-midi du vendredi 15 août 2025, aux environs de 15 heures, dans le quartier Avogbanna-Gbéto, commune de Bohicon.

Deux puisatiers, S. Boniface et H. Epiphane, étaient en pleine activité sur une parcelle lorsqu’un tragique accident s’est produit. Alors qu’ils creusaient un puits, un seau en plastique rempli de sable s’est brusquement détaché du treuil et a violemment heurté H. Epiphane à la nuque.

Son collègue, sous le choc, a immédiatement donné l’alerte en constatant que la victime ne réagissait plus. Rapidement, les services de secours se sont déployés sur les lieux.

Étaient présents : une équipe du commissariat d’Avogbanna, des sapeurs-pompiers ainsi qu’un agent de santé. Après examen, ce dernier a confirmé le décès du puisatier, précisant que la mort était due au violent choc reçu.

