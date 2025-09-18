Bénin: un présumé braqueur brûlé vif à Abomey-Calavi

Un acte de justice populaire a endeuillé la localité de Bozoun, dans l’arrondissement de Kpanroun (commune d’Abomey-Calavi), dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025.

Un présumé braqueur, appréhendé par les habitants, a été brûlé vif après avoir été accusé de tentative de vol à main armée.

Selon les premiers éléments rapportés, trois individus armés auraient pris pour cible un conducteur de taxi-moto, qu’ils ont grièvement blessé afin de lui arracher son engin. Alertés par un autre zémidjan témoin de la scène, les habitants du village se sont mobilisés et ont pris en chasse les agresseurs. Deux d’entre eux ont réussi à prendre la fuite, tandis que le troisième a été rattrapé par la foule.

Le suspect, passé à tabac, aurait reconnu les faits, affirmant que son groupe, originaire de Sèdjè (commune de Zè), avait déjà perpétré deux autres vols de motos dans la zone de Kpanroun. La tension a rapidement dégénéré et les habitants, refusant d’attendre l’intervention des forces de l’ordre, ont choisi de se faire justice eux-mêmes en le battant puis en le brûlant vif.

La police républicaine du commissariat de Zinvié, alertée après le drame, s’est rendue sur les lieux pour constater les faits. Mais il était déjà trop tard : le présumé braqueur avait succombé.

Ce nouvel épisode de justice populaire met une fois encore en lumière les frustrations et la colère des populations face à l’insécurité, mais aussi les dérives dangereuses d’une telle pratique. Les enquêtes devraient se poursuivre afin d’identifier les complices en fuite.