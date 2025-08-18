Bénin: un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises de placement de main-d’œuvre

Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans l’organisation du marché du travail. À travers l’arrêté n°009/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPDS/SMO/SA du 11 avril 2025, signé par la ministre du Travail, Adidjatou Mathys, les conditions d’agrément pour l’ouverture et l’exercice des entreprises de placement de main-d’œuvre sont désormais clairement définies.

Ce nouveau dispositif vient répondre à l’essor des services liés à la main-d’œuvre temporaire, un domaine où proliféraient des pratiques peu encadrées. Le texte vise à instaurer une plus grande transparence, protéger les travailleurs souvent vulnérables et garantir une meilleure régulation des rapports entre employeurs et agences de placement.

Les principales dispositions de l’arrêté

L’arrêté précise plusieurs points essentiels :

Conditions d’agrément : seules les structures répondant aux critères fixés par le ministère pourront exercer légalement.

Obligations des entreprises : elles devront assurer le respect des droits fondamentaux des travailleurs et offrir des garanties tant aux employés qu’aux employeurs.

Sanctions prévues : en cas de manquements, les agences fautives s’exposent à des sanctions administratives, voire au retrait pur et simple de l’agrément.

Mécanismes de contrôle : l’administration du travail sera chargée d’un suivi rigoureux afin d’éviter les abus et de faire appliquer les nouvelles normes.

Un pas vers une meilleure protection sociale

En initiant ce cadre réglementaire, le gouvernement entend non seulement protéger les travailleurs face aux abus constatés dans le secteur, mais aussi renforcer la confiance entre les différents acteurs du marché du travail.

Selon plusieurs observateurs, cette réforme marque un tournant important pour l’emploi temporaire au Bénin et pourrait contribuer à professionnaliser davantage les agences de placement, tout en sécurisant les parcours professionnels des travailleurs.