Bénin: un militaire et un policier devant la CRIET pour désertion

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a entendu, ce mardi 23 septembre 2025, un militaire et un policier dans une affaire de désertion.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tenu, mardi 23 septembre 2025, une audience consacrée à deux dossiers distincts de désertion impliquant un militaire et un policier béninois.

Selon les informations rapportées, les deux agents des forces de défense et de sécurité sont poursuivis pour avoir abandonné leurs postes sans autorisation. Présentés devant la juridiction spéciale, ils ont eu l’occasion d’exposer leurs versions des faits.

L’un des prévenus, militaire de profession, a expliqué son absence par des raisons personnelles qu’il rattache à des « pratiques occultes » dont il se dit victime. Quant au policier poursuivi, il aurait quitté son unité pour des motifs encore flous, mais qui n’ont pas convaincu le parquet.

Le ministère public, représenté lors de l’audience, a requis des sanctions conformément aux textes en vigueur, soulignant que la désertion constitue une faute grave susceptible d’affaiblir la discipline au sein des corps armés.

Ces deux agents des forces de sécurité et de la défense seront fixés dans les tous prochains jours où la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme donnera sa décision sur le dossier.