Bénin: un marché spécialisé pour le charbon et le pétrole bientôt construit

Le gouvernement béninois prévoit la construction d’un marché exclusivement dédié au charbon et au pétrole.

L’annonce a été faite le samedi 9 août par la directrice générale de l’Anagem, Eunice Loisel Kiniffo, sur le plateau de l’émission Carrefour de la Télévision Carrefour (TVC). Selon elle, ce nouveau marché ne sera pas implanté à Cotonou :

« Le commerce de charbon engendre beaucoup de déchets et de poussière, ce qui n’est pas adapté à un environnement urbain dense », a-t-elle expliqué, citée par Le Matinal.

Ce site spécialisé permettra de mieux encadrer la vente de produits à risques, en séparant clairement les espaces commerciaux : d’un côté, les denrées alimentaires ; de l’autre, les substances inflammables ou toxiques. Les vendeurs de gaz, de peinture et d’autres produits similaires bénéficieront ultérieurement de boutiques adaptées.

L’initiative vise à améliorer la sécurité dans les marchés tout en offrant aux commerçants des conditions de travail plus optimales.