Bénin: un incendie fait d’importants dégâts dans un bar à la plage de Togbin

Une vive frayeur a parcouru la plage de Togbin dans l’après-midi du samedi 3 janvier 2026.

Aux environs de 17 heures, un incendie s’est déclaré dans un bar très fréquenté de ce quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi, provoquant un mouvement de panique parmi les clients et les riverains.

D’après les premières informations relayées par BIP Radio, le sinistre serait consécutif à une fuite de gaz domestique. La promptitude du promoteur de l’établissement et de son personnel a permis de circonscrire rapidement les flammes, évitant ainsi une propagation plus grave du feu.

Les sapeurs-pompiers, aussitôt alertés, sont intervenus pour sécuriser la zone et prévenir tout risque de reprise de l’incendie, précise la même source.

Aucune perte en vie humaine ni blessure n’a été signalée. Les dégâts enregistrés sont uniquement matériels, avec notamment une partie de la toiture du bar entièrement détruite par les flammes.