Bénin: un différend sur le partage du butin fait tomber une bande de braqueurs à Parakou

Trois jeunes soupçonnés d’être à l’origine de plusieurs actes de braquage dans le deuxième arrondissement de Parakou ont vu leur groupe se disloquer à la suite d’un conflit interne lié au partage des gains.

L’affaire a pris un tournant inattendu lorsqu’un différend financier a conduit l’un d’eux à dénoncer ses deux compagnons lors de son audition au commissariat. Selon les premiers éléments de l’enquête, le trio opérait principalement dans des zones faiblement éclairées du deuxième arrondissement.

Après avoir repéré leurs cibles, ils passaient à l’action sous la menace d’un coupe-coupe. Leur méthode était méthodique. Les trois se déplaçaient sur une même motocyclette de marque Bajaj, exploitant la pénombre pour agir rapidement et disparaître sans attirer l’attention.

Mais au fil des opérations, la cohésion du groupe s’est fragilisée. L’un des membres reprochait aux deux autres de lui attribuer systématiquement la part la plus faible du butin. Ce sentiment d’injustice, nourri au fil des braquages, a fini par se transformer en volonté de revanche.

Pour régler ses comptes, l’intéressé aurait monté un stratagème. Il a attiré le jeune frère de l’un de ses complices, qui cherchait à vendre un téléphone portable, dans le but de s’emparer de l’appareil. Après le vol, ses deux comparses l’ont rapidement identifié et ont exigé la restitution du téléphone. Face à son refus catégorique, ils ont décidé de le conduire eux-mêmes au commissariat, le vendredi 20 février 2025.

Une fois devant les forces de l’ordre, la situation a basculé. Contre toute attente, le mis en cause a livré un récit détaillé des activités du groupe, mettant directement en cause ses anciens partenaires. Il a justifié le vol du téléphone comme une forme de compensation pour les parts qu’il estimait injustement réparties lors des précédentes attaques.

Les services de police ont ouvert des investigations approfondies afin d’établir les responsabilités individuelles et de faire toute la lumière sur l’ensemble des faits attribués à cette bande désormais éclatée.