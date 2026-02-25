Bénin: un couple arrêté pour vente présumée de produits pharmaceutiques prohibés

Un couple a été interpellé à Cotonou dans le cadre d’une affaire de vente présumée de produits pharmaceutiques prohibés, a rapporté Africaho.

Les faits ont été portés à la connaissance des autorités après des investigations menées par les services de sécurité.

Selon les éléments disponibles, les mis en cause sont soupçonnés de commercialiser des médicaments non autorisés, dont la vente est strictement encadrée par la réglementation en vigueur au Bénin.

Ces produits ne figuraient pas sur les listes des médicaments autorisés à la vente, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête.

Le couple a été conduit devant les services compétents de la police républicaine, où il a été placé en garde à vue. Les produits saisis lors de l’intervention ont été mis sous scellés en tant que pièces à conviction, dans l’attente des suites de l’enquête.

La nature exacte des produits en question n’a pas encore été communiquée par les autorités, mais l’affaire est suivie de près par les services chargés de la répression des infractions économiques et de la protection des consommateurs.

Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités et de déterminer si d’autres personnes ou points de vente pourraient être impliqués dans le commerce de ces médicaments prohibés.