Bénin : suspension et inéligibilité pour Bertin Koovi jusqu’en 2029 par le BR

Le Bloc Républicain (BR) a décidé de maintenir la suspension de l’un de ses militants influents, Bertin Koovi, à la suite d’une publication jugée contraire aux règles internes du parti. La décision, entérinée le 7 février 2026 par le Bureau exécutif national, prévoit une suspension d’un an ainsi qu’une inéligibilité à toute fonction de responsabilité jusqu’en février 2029.

Tout démarre le 4 février 2026, lorsque le Secrétariat exécutif national du BR examine une publication attribuée à Bertin Koovi, diffusée sur les réseaux sociaux. Selon le communiqué officiel, le texte contenait des prises de position personnelles et des orientations politiques exprimées « sans mandat », en violation du devoir de réserve imposé aux cadres et militants.

Dans un contexte politique marqué par les préparatifs des prochaines échéances électorales, la direction du parti a estimé que ces déclarations portaient atteinte à la discipline interne et à la cohérence stratégique de la formation. Réuni en session extraordinaire sur proposition du Secrétariat exécutif, le Bureau exécutif national a validé la double sanction de la suspension de toutes les activités du parti pour une durée d’un an, soit jusqu’au 7 février 2027 et l’Inéligibilité à tout poste de responsabilité interne pour trois ans, soit jusqu’en février 2029. Une décision applicable avec effet immédiat.

Entre regrets et loyauté affichée

De son côté, Bertin Koovi a expliqué que son message visait à relayer « la frustration profonde des militants de base », sans intention de défiance ni de trahison envers le parti ou le chef de l’État, Patrice Talon. Dès l’annonce de la sanction, le 5 février 2026, Bertin Koovi a diffusé un message audio et écrit pour réagir publiquement. Il y reconnaît d’éventuelles maladresses et présente ses excuses à la direction du parti, notamment à son président, Abdoulaye Bio Tchané, ainsi qu’au président Patrice Talon. « Si des erreurs ont été commises, elles ne l’ont jamais été par esprit de défiance ou de trahison », a-t-il déclaré, en réaffirmant son attachement au BR : « Le BR vit en moi, et je vis dans le BR. »

Malgré cette tentative d’apaisement, la direction du parti a maintenu l’intégralité des mesures disciplinaires.

Docteur en économie et figure politique connue à Cotonou, Bertin Koovi s’est d’abord illustré dans l’opposition avant de rallier la majorité présidentielle. Ancien président de l’Alliance Iroko (dissoute en 2021), il rejoint le Bloc Républicain la même année, après avoir été blanchi par la justice dans un dossier qui avait suscité la controverse.

Au sein du BR, il occupait notamment le poste de conseiller à la stratégie. Militant actif et parfois critique sur certaines orientations internes, il s’était imposé comme une voix influente auprès des militants de base.

Enjeux politiques et conséquences

La sanction intervient donc dans un climat de repositionnements politiques et de tensions internes au sein de la majorité. Pour le Bloc Républicain, formation clé soutenant l’action du président Talon, il s’agit avant tout de préserver l’unité, la discipline et la lisibilité stratégique à l’approche des échéances électorales.

En rendant Bertin Koovi inéligible à toute responsabilité interne jusqu’en 2029, le parti veut clairement affirmé à qui doute encore quue la liberté d’expression des militants reste encadrée par les règles de fonctionnement et la hiérarchie décisionnelle.