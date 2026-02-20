Bénin : suspendu du Bloc Républicain, Bertin Koovi minimise la sanction

Suspendu pour un an des activités du Bloc Républicain, Bertin Koovi a pris la parole pour répondre à la décision de son parti. Il affirme ne pas être inquiet et maintient son soutien au chef de l’État.

Le Bloc Républicain (BR) a décidé de suspendre Bertin Koovi de ses activités pour une durée d’un an. En plus de cette mesure, il ne pourra pas occuper de poste de responsabilité au sein du parti pendant trois ans. Cette décision a été prise par le Bureau exécutif national, à la suite d’une proposition du secrétariat exécutif.

Intervenant sur Bip Radio, l’ancien candidat à la présidentielle de 2016 a réagi.

« Je suis suspendu pour un an et empêché d’être promu dans le parti. Je suis resté 4 ans à porter le BR. J’étais promu à quel poste ? Même membre du bureau politique qui compte 300 personnes, je n’ai pas été intégré. Mais moi je suis l’esprit du BR. J’ai de très bonnes relations avec Abdoulaye Bio Tchané et une très bonne relation humaine avec chacun des membres », a-t-il déclaré.

Bertin Koovi a également précisé qu’il ne se sent pas affecté par la sanction. « Ce n’est pas le BR qui me préoccupe. Ce qui m’aurait préoccupé c’est que si on me dit que j’ai offensé le président Patrice Talon pour qui je soutiens le BR. Si j’avais offensé le Chef de l’État, c’est ça qui va me préoccuper », a-t-il clarifié.

Ancien opposant devenu soutien du président Patrice Talon, Bertin Koovi s’est ces dernières années imposé comme l’un des défenseurs du régime au sein de la mouvance. Toutefois, certaines de ses sorties médiatiques n’ont pas toujours fait l’unanimité dans son parti.

Pour l’heure, la décision du BR reste en vigueur. De son côté, Bertin Koovi affiche une posture sereine et dit rester fidèle à ses engagements politiques.