Bénin – Présidentielle d’avril 2026: la CEDEAO s’enquiert du dispositif médiatique de la HAAC

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, a reçu ce lundi 12 janvier 2026 une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, conduite par l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi du processus électoral béninois à l’approche de l’élection présidentielle prévue pour avril.

Les échanges ont porté sur les conditions d’organisation du scrutin et, plus particulièrement, sur le rôle des médias dans la préservation de la paix, de la sécurité et de l’éthique durant la période électorale.

Dans un contexte marqué par la montée des tensions politiques et la circulation massive de contenus sur les plateformes numériques, la question de la régulation de l’information a occupé une place centrale.

À cette occasion, Édouard Loko a présenté les dispositifs mis en œuvre par la HAAC pour encadrer les productions médiatiques, tant dans la presse privée que sur les réseaux sociaux. Ces mécanismes reposent sur des conventions avec les organes de presse, le respect du Code de déontologie journalistique et l’application du Code du numérique.

L’institution affirme également renforcer l’accompagnement des médias à travers des sessions de formation et un encadrement spécifique pendant les campagnes électorales.

Au terme des échanges, l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah s’est dit satisfait des explications fournies. Il a salué le rôle stratégique de la HAAC dans la régulation du paysage médiatique et réaffirmé l’engagement de la CEDEAO à soutenir les autorités béninoises dans la consolidation d’un environnement informationnel responsable.

Pour l’organisation régionale, un traitement professionnel de l’information constitue un levier essentiel pour garantir un scrutin crédible, apaisé et inclusif.