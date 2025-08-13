PAR PAYS
Bénin: plusieurs victimes dans un grave accident de la route à N’Dali

Par Edouard Djogbénou
Un grave accident de la circulation est survenu tôt ce mercredi 13 août 2025 à l’entrée de la commune de N’Dali.

Vers 6 heures du matin, un bus en provenance du Niger, ayant transité par Parakou, s’est renversé au niveau du village de Tamarou.

Selon des témoignages recueillis par Fraternité FM, le drame aurait été causé par le détachement d’un pneu de sa jante, provoquant la perte de contrôle du conducteur. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés.

Les équipes de secours se sont rapidement rendues sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone. La circulation demeure interrompue sur ce tronçon le temps des opérations d’évacuation et de rétablissement de la sécurité routière.

