Bénin: Paul Hounkpè dénonce une “trêve politique” qu’il juge contraire à l’esprit démocratique

En pleine tournée électorale dans le cadre des législatives et communales, le secrétaire exécutif national de la FCBE a vivement contesté la récente révision de la Constitution promulguée en décembre 2025 par le chef de l’État.

Au cœur de sa critique : l’instauration d’une période de « trêve politique » entre deux cycles électoraux.

Pour Paul Hounkpè, cette innovation constitue une rupture avec les fondamentaux de la vie démocratique béninoise.

Il y voit un mécanisme de restriction de l’expression politique, qui dépasse le seul cadre partisan. Selon lui, suspendre l’activité politique organisée sur une aussi longue période revient à neutraliser le débat public et à priver les citoyens d’un espace d’interpellation des gouvernants.

Le leader de la FCBE considère que cette trêve ne peut être assimilée à une mesure d’apaisement institutionnel. Il la décrit plutôt comme un verrou juridique, susceptible de réduire au silence non seulement les partis politiques, mais aussi les organisations et les acteurs de la société civile.

À ses yeux, la démocratie ne saurait se limiter aux périodes électorales et ne peut fonctionner sous un régime de mise en veille prolongée du pluralisme.

Dans la même dynamique, Paul Hounkpè pointe les déséquilibres introduits par les nouvelles dispositions constitutionnelles en matière de parrainage. Le fait que le président sortant soit dispensé de cette exigence, tandis que ses challengers doivent réunir le soutien d’une fraction significative d’élus locaux et nationaux, est perçu par le responsable politique comme une distorsion de l’équité électorale.

Estimant que ces réformes modifient en profondeur les règles du jeu démocratique, il appelle à une remise en cause du texte. Pour la FCBE, une révision de cette ampleur devrait relever d’un arbitrage populaire par voie référendaire.

Le parti annonce par ailleurs son intention de porter ce débat au Parlement afin d’obtenir une correction de ce qu’il considère comme des atteintes au pluralisme et à l’égalité des acteurs politiques s’il parvenait à faire élire plusieurs députés

