Bénin – Obtention de pièces pour les élections du 11 janvier 2026: l’ANIP offre des services continus

Du lundi 5 au samedi 10 janvier 2026, les services de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) seront ouverts sans interruption, de 8 heures à 17 heures, sur l’ensemble du territoire national.

L’annonce a été faite dans un communiqué de l’ANIP en date du lundi 5 janvier 2026. L’Agence y informe les électeurs ne disposant pas encore d’une pièce d’identification qu’ils peuvent obtenir gratuitement et instantanément la carte “c’est moi” (Certificat FID).

La demande peut être effectuée en ligne via la plateforme eservices.anip.bj, à partir de l’application mobile ANIP BJ disponible sur Play Store et iOS, ou encore par code USSD depuis un téléphone sans connexion Internet en composant 1516#.

Une fois la demande soumise, le retrait physique du Certificat FID s’effectue dans l’unité ANIP choisie par le demandeur. L’Agence précise que, quelle que soit la modalité utilisée, la récupération du document reste conditionnée à ce retrait en présentiel.

L’ANIP attire toutefois l’attention des citoyens sur un préalable technique. Pour toute demande en ligne, le numéro de téléphone du demandeur doit être à jour dans le Registre national des personnes physiques (RNPP). À défaut, les intéressés sont invités à se rapprocher de n’importe quel arrondissement afin de procéder à la mise à jour de leurs coordonnées.

Cette étape est jugée indispensable pour sécuriser la procédure et garantir la bonne réception des notifications liées à la demande.

L’Agence invite enfin l’ensemble des citoyens concernés à effectuer leurs démarches dans les délais, afin de disposer d’une pièce d’identification valide et sécurisée avant les échéances électorales.

Pour rappel, le Bénin organise des élections législatives et communales couplées le dimanche 11 janvier 2026.