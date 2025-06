Bénin: nouvel échange ce dimanche entre Yayi et Houngbédji

- Publicité-

À moins d’un an des élections générales de 2026 et de la fin du second mandat du président Patrice Talon, les rencontres entre l’ancien chef de l’État Boni Yayi et l’ex-président de l’Assemblée nationale Adrien Houngbédji se multiplient.

Dimanche 29 juin 2025, Boni Yayi s’est rendu au domicile de l’ancien leader du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) à Porto-Novo. Il s’agit de l’une des nombreuses entrevues enregistrées entre les deux figures politiques depuis le début de l’année.

Bien que le contenu de leurs échanges reste pour l’instant confidentiel, des informations concordantes évoquent des signes annonciateurs d’un possible rapprochement politique en vue des prochaines échéances électorales.

Cette dynamique surprend d’autant plus que les deux hommes ont longtemps été adversaires sur la scène politique. En 2011, ils s’étaient opposés lors de l’élection présidentielle, un scrutin remporté par Boni Yayi.

Leurs divergences se sont poursuivies jusqu’en 2016, année où Adrien Houngbédji, alors président de l’Assemblée nationale et leader du PRD, rejoint la coalition soutenant Lionel Zinsou contre Patrice Talon. Après la victoire de ce dernier, Houngbédji rallie le pouvoir, se positionnant dans la mouvance présidentielle.

Toutefois, ces derniers mois, l’ancien président du parlement semble s’éloigner de la ligne gouvernementale, multipliant des critiques publiques sur la gestion actuelle du pays, sans pour autant se déclarer officiellement dans l’opposition.

Le contexte actuel, marqué par des réajustements stratégiques au sein des forces politiques, laisse entrevoir de nouvelles alliances en gestation. Si ce rapprochement entre Boni Yayi et Adrien Houngbédji se confirme, il pourrait rebattre les cartes dans la perspective des scrutins à venir.