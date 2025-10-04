Bénin: Nourou Dine Saley se positionne pour représenter les Démocrates à la présidentielle

Le juriste et analyste politique Nourou-Dine Saka Saley a annoncé, le vendredi 3 octobre 2025 lors d’un direct TikTok, qu’il sera condidat à la candidature du duo candidats LD pour le compte de l’élection présidentielle de 2026.

Dans son annonce, il affirme qu’il déposera ce samedi 4 octobre son dossier de candidature au siège du parti Les Démocrates pour la présidentielle d’avril 2026.

Saka Saley affirme avoir satisfait aux principales exigences du parti, notamment l’obtention du quitus fiscal et la constitution de la caution électorale de 25 millions de FCFA : celle-ci sera versée sous forme de deux chèques certifiés, l’un de 20 millions, l’autre de 5 millions.

« Je mets entre vos mains ma candidature pour l’élection présidentielle. Il fallait vous montrer que je suis prêt à assumer ce challenge », a déclaré le candidat, soulignant ainsi sa détermination à défendre les couleurs de son parti.

Le 2 octobre, Les Démocrates ont annoncé que son Conseil national, chargé de désigner le duo présidentiel du parti, se tiendra le 11 octobre 2025. Plusieurs personnalités pourraient prétendre à l’investiture, mais l’issue de cette compétition interne est attendue dans les jours à venir.

En se positionnant ainsi, Saka Saley compte faire valoir son profil auprès de la base militante tout en entrant dans la course aux candidatures officielles de l’opposition.