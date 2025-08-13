Bénin – Niveau du fleuve à Malanville: prudence recommandée

Selon les derniers bulletins hydrologiques relayés par 24 heures au Bénin, le niveau du fleuve à Malanville a atteint 773 cm.

Bien que ce seuil ne soit pas encore jugé dangereux, les autorités appellent à la vigilance et recommandent aux riverains de limiter les activités à risque, comme la pêche, la navigation artisanale et les travaux agricoles près des berges.

Dans le sud du pays, la situation est stable. À Athiémé, le niveau de l’eau est même en baisse, avec maintien de l’alerte verte.

Météo Bénin rappelle toutefois que les conditions hydrologiques peuvent évoluer rapidement et appelle à une vigilance sur tout le territoire.