Bénin – Nigéria: des mémorandums signés pour renforcer l’intégration linguistique…

Un nouveau pas vient d’être franchi dans le rapprochement entre le Bénin et le Nigéria. Lundi 18 août 2025, les deux pays ont signé plusieurs mémorandums d’entente portant sur les aires linguistiques Boo, Baatonu et Nago-Yoruba.

Cette initiative vise à consolider l’intégration des communautés vivant de part et d’autre des frontières. Les travaux, coordonnés par l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGIEF) et le Service de gestion des frontières du Nigéria, ont réuni les maires des communes béninoises frontalières et leurs homologues nigérians.

Les documents signés couvrent divers domaines de coopération :

santé,

formation professionnelle,

environnement et assainissement,

sport, loisirs et culture,

protection civile et secours.

Un organisme baptisé Union transfrontalière des collectivités territoriales sera mis en place pour chaque espace linguistique afin de piloter les projets. Ces unions seront coordonnées par une faîtière dont les textes seront adoptés en Assemblée générale.

« Effacer les frontières »

Pour Youssoufou Adam, directeur général de l’ABeGIEF, ces accords traduisent une volonté claire: dépasser les barrières administratives pour rapprocher les peuples.

« Les mémorandums ont pour objectifs de transformer les espaces frontaliers en pôles de croissance et d’intégration socio-économique, de promouvoir la cohabitation pacifique et la gestion concertée des ressources », a-t-il affirmé.

Du côté des élus locaux, l’initiative est perçue comme une réponse concrète aux attentes des populations. Alassane Abdoulaye, maire de Pèrèrè, estime que des infrastructures socio-communautaires sortiront de cette coopération :

« Nos deux peuples sont des peuples frères. Nous devons œuvrer à une meilleure entente pour relever les défis culturels, sociaux et économiques. »

Une rencontre qualifiée d’historique

Pour Dr Olusola Akinbodé, représentant des cadres de concertation du Nigéria, cette signature marque une étape décisive :

« Nous ne sommes pas seulement des témoins, nous sommes les acteurs d’un nouveau chapitre de coopération. Ce jour restera comme le début d’un héritage durable pour les générations futures. »

Selon lui, la culture et les langues partagées constituent une base solide pour l’intégration et le développement.

Un partenaire international aux côtés des deux pays

La coopération allemande (GIZ), représentée par Bakary Sanou, a réitéré son engagement à accompagner ce processus.

« Les collectivités locales sont la cheville ouvrière de l’intégration. Les frontières ne doivent plus être perçues comme des lignes de séparation, mais comme des zones d’opportunités », a-t-il déclaré.

Dans la continuité d’une dynamique bilatérale

Cette signature intervient dans le prolongement des engagements pris fin juillet 2025 par les dirigeants béninois et nigérians, notamment pour la mise en place d’un cadre de coopération économique renforcé, la régulation du transbordement et la lutte contre la fraude douanière.