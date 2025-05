Bénin: modification des décrets portant création et attributions de 04 musées nationaux

- Publicité-

Le gouvernement béninois, sous l’impulsion du Président Patrice Talon, a décidé de revoir la gouvernance et l’organisation de plusieurs musées nationaux dans le cadre de son ambitieux programme de valorisation du patrimoine culturel. Lors du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2025, il a été acté la modification des décrets encadrant la création, les attributions et la composition des comités de préfiguration de quatre musées emblématiques du pays.

Cette réforme concerne quatre musées majeurs à savoir: la Cité-Musée de Ouidah, le Musée d’Art Contemporain de Cotonou, le Musée International du Vodun et le Musée des Rois et des Amazones de Danxomè. Ces établissements, qui incarnent la richesse historique et culturelle du Bénin, font l’objet d’une refonte organisationnelle visant à renforcer leur attractivité et leur rayonnement international.

L’objectif est clair: assurer une gestion plus efficace, renforcer la coordination des actions et favoriser l’émergence de projets culturels innovants. Cette démarche s’inscrit dans la politique globale du gouvernement visant à positionner le Bénin comme une destination incontournable du tourisme culturel en Afrique.

Les raisons de la modification

Le gouvernement mise sur un pilotage plus stratégique de ces musées pour optimiser la conservation et l’exposition des collections, faciliter les collaborations avec des institutions culturelles internationales, encourager la participation du secteur privé et des mécènes, accroître l’impact du tourisme culturel sur l’économie nationale.

Dans ce cadre, le ministères en charge de la culture et du tourisme aura la responsabilité de superviser la mise en œuvre des nouvelles orientations et d’assurer un suivi rigoureux des projets en cours. Au-delà de la préservation du patrimoine, cette réforme s’inscrit dans une vision économique et stratégique. Le Bénin veut attirer davantage de visiteurs, créer de nouveaux emplois dans le secteur du tourisme et de la culture, et stimuler les investissements dans les infrastructures culturelles.