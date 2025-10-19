Bénin: Michel Sodjinou répond à Renaud Agbodjo et accuse Boni Yayi d’avoir “sacrifié” Les Démocrates

Après la sortie médiatique de Maître Agbodjo, qui évoquait la disparition de son camarade et dénonçait une manipulation de la Céna, le député Michel Sodjinou est monté au créneau pour rétablir, selon lui, “la vérité” et pointer du doigt les “vraies manœuvres” à l’origine de la crise au sein du parti Les Démocrates. Dans une déclaration musclée, il accuse ouvertement l’ancien président Boni Yayi d’avoir “imposé son clan” et “manipulé la direction du parti” au détriment de la démocratie interne.

Michel Sodjinou s’est dit “sidéré” par les propos de Renaud Agbodjo, qu’il qualifie de “construction politique” destinée à détourner l’attention de ce qu’il présente comme une “falsification grossière” de sa fiche de parrainage. « Ma fiche a été remplie au nom de Maître Renaud Agbodjo sans mon accord ni ma signature », affirme-t-il, ajoutant qu’il s’agit d’un acte de “faux et usage de faux” commis sous la supervision de dirigeants du parti et avec la complicité d’un huissier.

Le député assure disposer de preuves documentées et dit s’être retenu de déposer plainte pour ne pas “exposer davantage” un parti déjà fragilisé par des luttes intestines. « Ceux qui ont parlé de ma disparition mentent. Je suis bel et bien au Bénin, libre de mes mouvements et témoin d’un complot politique sans précédent », a-t-il déclaré.

Des accusations graves contre la direction du parti

Au-delà de Maître Agbodjo, Michel Sodjinou vise directement la direction nationale du parti Les Démocrates et son président, Thomas Boni Yayi. Il les accuse d’avoir “préparé à l’avance” la désignation du duo Renaud Agbodjo – Judes Lodjou au détriment d’un processus démocratique. Selon lui, cette orientation aurait été “inspirée et soutenue” par l’ancien président Boni Yayi, fondateur du parti, qu’il accuse de “téléguider les décisions depuis l’ombre”.

« Boni Yayi a sacrifié le parti sur l’autel de ses ambitions personnelles. C’est lui qui a imposé la candidature d’Agbodjo, malgré les avertissements de plusieurs députés », a martelé Michel Sodjinou.

Il estime que cette mainmise de l’ancien chef de l’État a conduit à la disqualification du parti pour la présidentielle de 2026, une situation qu’il juge “désastreuse pour l’opposition et pour la démocratie béninoise”.

“Je n’ai jamais rencontré Patrice Talon”

Face aux insinuations d’une collusion avec le pouvoir en place, Michel Sodjinou a tenu à clarifier sa position. « Je n’ai jamais rencontré le président Patrice Talon, sauf lors de cérémonies officielles. Je ne roule pour personne. Je me bats pour la vérité et la justice », a-t-il affirmé, dénonçant une campagne de désinformation orchestrée par ses adversaires internes.

Pour lui, les accusations portées par Maître Agbodjo relèvent d’un “scénario préparé” pour le faire passer pour un traître alors qu’il dénonce simplement une “dérive autoritaire” au sein du parti.