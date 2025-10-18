Où se trouve l’honorable Michel Sodjinou ? La déclaration de Me Renaud Agbodjo qui sème le doute

Dans une adresse au peuple ce samedi 18 octobre, Me Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026, a tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’il qualifie de « tentative d’exclusion » de sa formation politique du processus de la présidentielle du 12 avril 2026. Au cœur de cette crise, la disparition inexpliquée de l’honorable Michel Sodinou, député du parti et parrain du candidat désigné.

Selon Me Agbodjo, tout aurait commencé après le Conseil national du 13 octobre 2025, au cours duquel Les Démocrates ont officialisé leur duo de candidats. Quelques heures plus tard, des procédures judiciaires auraient été engagées contre le parti, présentées comme émanant de Michel Sodinou. Or, affirme-t-il, ce dernier est introuvable depuis cette date. « Toutes les tentatives pour le joindre sont restées vaines », a déclaré Me Agbodjo, redoutant même pour la vie du parlementaire.

Le juriste raconte avoir eu un dernier échange téléphonique avec Michel Sodinou le 10 octobre 2025, au cours duquel celui-ci lui aurait « assuré à trois reprises qu’il ne décevra pas le peuple béninois ». Depuis, plus aucun contact. Pourtant, des documents officiels circulent, signés ou attribués à son nom, notamment une nouvelle fiche de parrainage supposément retirée auprès de la Commission électorale nationale autonome (Céna). C’est là que les soupçons de manipulation prennent forme.

Me Agbodjo pointe du doigt un huissier de justice, Me Maxime Assogba, présenté d’abord comme représentant de la Céna, avant d’être présenté comme huissier personnel de Michel Sodinou. « Comment un huissier de la Céna peut-il agir au nom d’un député introuvable ? », interroge-t-il, évoquant une collusion entre l’institution électorale et des « mains invisibles de la République ». L’avocat affirme que la Céna a continué à recevoir des documents au nom de l’élu disparu, en présence d’huissiers aux statuts ambigus et sous la supervision d’un dispositif policier renforcé.

Dans un climat de tension croissante, Me Agbodjo s’interroge publiquement : « Où se trouve l’honorable Michel Sodinou ? Est-il libre de ses mouvements ? A-t-il réellement mandaté quelqu’un pour agir en son nom ? Est-il encore en vie ? » Autant de questions sans réponse à ce jour. Il appelle le peuple béninois et la communauté internationale à rester vigilants face à ce qu’il considère comme une manœuvre visant à « arracher au peuple sa souveraineté ».

Craignant pour sa propre sécurité, Me Agbodjo affirme avoir reçu des menaces d’enlèvement. Il conclut en plaçant sa confiance « entre les mains de Dieu et des ancêtres », dénonçant une « entreprise funeste de déstabilisation politique » qui, selon lui, met en péril la démocratie béninoise à quelques mois d’une élection présidentielle déjà sous tension.