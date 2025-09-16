Bénin: l’Up-R et le Br signent ce mardi un accord de gouvernance en vue des élections de 2026

- Advertisement -

L’Union progressiste le Renouveau (Up-R) et le Bloc Républicain (Br) ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration politique. Les deux formations de la mouvance présidentielle ont signé, mardi 16 septembre 2025 à Cotonou, un accord de gouvernance en présence de leurs présidents, Joseph Djogbénou et Abdoulaye Bio Tchané.

Ce pacte vise à renforcer la coordination entre les deux partis à l’approche des élections générales de 2026. Il prévoit une meilleure articulation des priorités politiques et une répartition claire des responsabilités dans la conduite des affaires publiques.

- Publicité-

L’objectif affiché est de consolider l’unité au sein de la mouvance et d’assurer une gouvernance cohérente dans les mois à venir.

Au-delà de cet accord, des discussions sont déjà en cours pour élargir la coalition. La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pourrait bientôt rejoindre l’Up-R et le Br dans un cadre parlementaire commun. Cette démarche traduirait la volonté de bâtir un bloc majoritaire solide avant l’ouverture officielle des campagnes électorales.

- Publicité-

Pour les analystes, cette alliance anticipée offre plusieurs avantages: elle limite le risque de dispersion des voix, renforce la stabilité politique et donne une image de cohésion face à une opposition encore en quête de stratégie claire. Toutefois, des interrogations persistent quant aux modalités concrètes de partage des responsabilités et à l’équilibre des forces entre les signataires.

Avec cet accord, l’Up-R et le Br posent ainsi les bases d’une alliance qui pourrait peser lourd dans les urnes de 2026, tout en redessinant les contours du jeu politique national.