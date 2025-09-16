PAR PAYS
Bénin

Bénin: l’Up-R et le Br signent ce mardi un accord de gouvernance en vue des élections de 2026

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
L’Union progressiste le Renouveau (Up-R) et le Bloc Républicain (Br) ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration politique. Les deux formations de la mouvance présidentielle ont signé, mardi 16 septembre 2025 à Cotonou, un accord de gouvernance en présence de leurs présidents, Joseph Djogbénou et Abdoulaye Bio Tchané.

Ce pacte vise à renforcer la coordination entre les deux partis à l’approche des élections générales de 2026. Il prévoit une meilleure articulation des priorités politiques et une répartition claire des responsabilités dans la conduite des affaires publiques.

L’objectif affiché est de consolider l’unité au sein de la mouvance et d’assurer une gouvernance cohérente dans les mois à venir.

Au-delà de cet accord, des discussions sont déjà en cours pour élargir la coalition. La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pourrait bientôt rejoindre l’Up-R et le Br dans un cadre parlementaire commun. Cette démarche traduirait la volonté de bâtir un bloc majoritaire solide avant l’ouverture officielle des campagnes électorales.

Pour les analystes, cette alliance anticipée offre plusieurs avantages: elle limite le risque de dispersion des voix, renforce la stabilité politique et donne une image de cohésion face à une opposition encore en quête de stratégie claire. Toutefois, des interrogations persistent quant aux modalités concrètes de partage des responsabilités et à l’équilibre des forces entre les signataires.

Avec cet accord, l’Up-R et le Br posent ainsi les bases d’une alliance qui pourrait peser lourd dans les urnes de 2026, tout en redessinant les contours du jeu politique national.

