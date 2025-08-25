Bénin: listes de candidatures validées et rejetées pour le test de sélection de 250 assistants probatoires dans les universités publiques

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publiques, vendredi 22 août 2025, les listes des candidatures validées et rejetées au test de sélection de 250 assistants en position probatoire dans les universités publiques.

Ces listes sont consultables sur le site officiel du ministère du Travail et de la Fonction publique (ici) ainsi que sur celui du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (ici).

Réclamations possibles pour les rejets

Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent d’un délai allant du lundi 25 au mercredi 27 août 2025 pour satisfaire aux motifs de rejet. Les dépôts doivent se faire physiquement au secrétariat du Département du Recrutement des Agents de l’État (DRAE), sis au 1ᵉʳ étage de la Tour Administrative « B ».

Le ministère précise qu’aucune réclamation ne sera acceptée après ce délai.

La liste définitive des candidats retenus sera publiée le lundi 1ᵉʳ septembre 2025 sur les mêmes plateformes officielles. Les épreuves écrites se tiendront au CEG Sainte Rita de Cotonou, désigné comme centre unique de composition.